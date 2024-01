Nuno Santos: «Estamos no 4.º lugar, com os 33 pontos que queríamos, mas não estamos satisfeitos»

Nuno Santos não marcou, mas completou um bis de assistência e foi determinante para que o V. Guimarães triunfasse () na receção ao Arouca."A continuidade reforça a confiança. Estou à procura de aumentar confiança dia após dia, estou a conseguir melhorar nesse aspeto. Os minutos que o mister me dá têm-me ajudado. Quero ser mais forte e uma peça mais importante no grupo, quero ajudar o grupo à minha maneira. É satisfatório poder ajudar a equipa. Calhou-me a mim, o importante é que fizemos um grande jogo. Foi uma primeira parte fora do normal, contra uma boa equipa do ponto de vista ofensivo. Estamos no 4.º lugar, com os 33 pontos que queríamos, mas não estamos satisfeitos. Jogo a jogo vamos ser ambiciosos como sempre", disse o médio vimaranense, à Sport TV, sendo depois questionado sobre a compatibilidade com João Mendes:"Quem me dera porque é um jogador com muita qualidade. É um grande amigo, quem sabe, entendemo-nos muito bem."