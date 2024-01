Nuno Santos: «Quero ser mais forte»

Titular pelo terceiro jogo consecutivo, Nuno Santos reconheceu que a confiança está a aumentar, mas quer mais. "A continuidade reforça a confiança. Os minutos que o mister me dá têm-me ajudado, mas quero ser mais forte e uma peça mais importante no grupo, ajudando à minha maneira", disse o médio, à Sport TV, antes de continuar: "O mais importante é que fizemos um grande jogo. Estamos no 4º lugar, com os 33 pontos que queríamos, mas não estamos satisfeitos. Vamos ser ambiciosos sempre."

Do lado do Arouca, Jason lamentou que a equipa não tenha "matado o jogo" na oportunidade do Sylla e deixou críticas à arbitragem: "Os golos anulados deixam dúvidas. Não sei em que se baseiam os árbitros. Isso condicionou a partida. Estão a acontecer muitas coisas destas desde o início do campeonato."