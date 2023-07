É oficial: Adrián Butzke é reforço do V. Guimarães. O avançado espanhol, de 24 anos, desvinculou-se do Granada e assinou um contrato válido por três temporadas com os minhotos.Depois de época e meia ao serviço do P. Ferreira, em ambos os casos cedido pelo emblema espanhol, Butzke vai agora prosseguir a carreira em Portugal, desta vez no Minho.O avançado, diga-se, já está ao serviço de Moreno no Algarve, local onde o Vitória se encontra a realizar estágio.