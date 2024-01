Um internacional português no Berço da Nação



Bem-vindo, Nélson Oliveira!



Sabe mais em https://t.co/uJTSe75gQh#PaixãoePropósito

É oficial! Nélson Oliveira está de volta ao futebol português, ao ter assinado por uma temporada e meia com o V. Guimarães. O avançado, de 32 anos, celebrou o acordo junto do presidente António Miguel Cardoso, nas instalações do clube vimaranense.Segundo nota oficial do Vitória, o avançado deverá juntar-se aos trabalhos na sessão desta quinta-feira. É internacional pela seleção portuguesa, tendo participado no Euro'2012, realizado na Polónia e Ucrânia.