Oficial: Ronaldo Lumungo é reforço da equipa B do V. Guimarães

O V. Guimarães confirmou esta terça-feira a contratação de Ronaldo Lumungo, que assinou um contrato de três épocas, ou seja até junho de 2026.O extremo de 22 anos, internacional pela Seleção de São Tomé e Príncipe, é um dos reforços que chega para a equipa B.Em Portugal há seis anos, Lumungo veio para estudar e viver com a mãe, mas o gosto da progenitora pelo futebol levou-o a seguir as suas pisadas. "Vim para Portugal para estudar mas acabei por ir logo jogar para o Oriental. A minha mãe era jogadora de futebol e colocou-me esse bichinho. Hoje, sei que ela vive tanto como eu as minhas conquistas profissionais e que está muito feliz por eu ter vindo para o Vitória. Curiosamente, quando me deram a notícia, disseram logo que a parte 'má' era o facto de a minha mãe ficar sozinha, mas ela ficou tão contente como eu. A verdade é que vir para este clube histórico é um passo gigante na minha carreira", explicou aos meios do V. Guimarães.Natural de São Tomé e Príncipe, Lumungo foi chamado, pela primeira vez, a vestir a camisola do seu país no passado mês de maio e assume desde então o estatuto de internacional.O extremo "que joga na direita e na esquerda" promete trabalhar para continuar a merecer as convocatórias e que, no caso de acontecer, será resultado do sucesso na cidade-berço."Sou um jogador que trabalha muito e espero merecer esta oportunidade. Tenho muito respeito pelos meus colegas e desejo que tenham sucesso mas vou fazer tudo para garantir um lugar na equipa e ajudar a alcançar os objetivos. Para já, estamos focados em nós porque sabemos que se fizermos um bom trabalho também estaremos mais perto de chegar à equipa principal, que é algo que motiva todos os jogadores da B", disse.Com a função de "marcar golos", o jovem jogador, que na época passada representou o Benfica e Castelo Branco, acredita estar inserido num contexto propício a isso. Para já, "o ambiente é muito bom e as condições são ótimas". "Não tenho nada a reclamar, pelo contrário. Fui muito bem recebido por todos os meus colegas e noto que estou, realmente, num clube grande, que dá aos jovens as melhores condições para fazerem bem o seu trabalho", concluiu.