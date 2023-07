Oficial: V. Guimarães confirma transferência de Ibrahima Bamba para o Al-Duhail

Ponto final na novela em torno de Ibrahima Bamba! O V. Guimarães confirmou, esta quinta-feira, a transferência do jovem, de 21 anos, para o Al-Duhail, do Qatar, formação com a qual assinou um contrato de longa duração.Embora a SAD vitoriana não tenha revelado os valores da operação, remetendo esclarecimentos futuros para após o final da janela de transferências, Ibrahima Bamba será uma das maiores vendas dos conquistadores. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o negócio terá ficado fechado por 9 milhões de euros, com mais cinco milhões adicionais em variáveis. No final de junho,noticiou que a mudança do defesa estava perto de ficar fechada por 8 milhões de euros, mais quatro milhões em objetivos.Bamba deixa o V. Guimarães após três épocas no clube, onde começou por atuar nos sub-23 e na equipa B dos minhotos. Apenas na época transata se afirmou em pleno na equipa principal, tendo sido utilizado em 35 partidas pelo técnico Moreno.