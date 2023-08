Paulo Turra assiste na bancada ao V. Guimarães-Gil Vicente

A apresentação de Paulo Turra como novo treinador do Vitória está cada vez mais perto. Prova disso é que o técnico brasileiro, de 49 anos, está no Estádio D. Afonso Henriques a assistir ao jogo entre os conquistadores e o Gil Vicente, a contar para a 2.ª jornada do campeonato.Ainda que não haja data prevista para a oficialização do acordo com o sucessor de Moreno, tudo indica que esse passo formal será dado muito em breve.Trata-se de um regresso a casa de um antigo jogador do Vitória, que, recorde-se, até foi contemporâneo do atual presidente António Miguel Cardoso, aquando da primeira passagem deste pela direção dos minhotos.