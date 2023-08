Paulo Turra e o convite do V. Guimarães: «Nem pensei duas vezes»

Dezoito anos depois, Paulo Turra está de volta ao futebol português e, mais concretamente, ao V. Guimarães. O antigo defesa-central regressa a um clube que representou como jogador, mas agora na pele de treinador, com a missão de substituir Moreno no comando técnico dos conquistadores. A confirmação da chegada do brasileiro, de 49 anos, aconteceu esta segunda-feira , através de um comunicado oficial do Vitória, no qual ficou a saber-se que Paulo Turra assinou um contrato válido até 2025.Nas primeiras declarações, o novo treinador dos minhotos revelou-se entusiasmado com o desafio. "Espero ter muito sucesso, fazendo com que o Vitória ocupe um grande lugar no campeonato. Com o apoio dos nossos adeptos, que são únicos no futebol português, espero que a equipa faça uma boa campanha. Acredito que vamos fazer um belo trabalho. Considero este grupo muito bom", disse aos meios do clube, antes de confidenciar que nem hesitou quando recebeu o convite para comandar a equipa."Nem pensei duas vezes. Fui jogador do Vitória e trata-se de um clube muito grande, com adeptos únicos e fiéis. Cobram muito, é verdade, mas apoiam muito a equipa. É um grande do futebol português. Tem uma força muito grande, pelo que tenho pela frente um belíssimo desafio", apontou Paulo Turra, que terá no Vitória a 12ª experiência como treinador na carreira.