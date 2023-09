Paulo Turra: «Nada se constrói de cima para baixo»

O Casa Pia e o V. Guimarães empataram este sábado sem golos, em jogo referente à sexta jornada da Liga Betclic, disputado em Rio Maior, numa partida em que o equilíbrio foi nota dominante."Acredito que fizemos uma partida convincente, em que sabíamos do poderio do adversário. De ressalvar que o Casa Pia é uma das equipas menos batidas do campeonato. Tivemos oportunidades, poderíamos ser mais efetivos no momento do último e do penúltimo passe. Dentro desse momento psicológico, nós, profissionais, temos que estar preparados para situações como esta. Trabalhamos muito durante a semana, tanto no lado técnico e tático, e hoje foi um jogo em que fomos dominantes, tivemos 56% de posse de bola, tivemos oportunidades e esse é um processo que está a ser construído para que o Vitória de Guimarães tenha uma identidade de um futebol mais direto e mais ofensivo direto. Acredito que hoje foi mais uma prova disso. Hoje, só tenho de parabenizar todos os meus jogadores e os adeptos que aqui estiveram e pensar já no próximo adversário", disse o treinador do V. Guimarães.Paulo Turra mostrou-se convicto que a equipa vai melhorar. "O Casa Pia teve uma bola no poste, nós tivemos três ou quatro finalizações para fora. Tivemos 16 finalizações e o Casa Pia teve 14. É uma equipa que está há três anos com o mesmo treinador, tem uma base... Hoje, após três resultados negativos, tivemos a resiliência de saber jogar este jogo e sermos inteligentes. A questão do golo, tenho a certeza que se continuarmos a trabalhar da maneira que temos trabalhado, com os jogadores a compreenderem e tentando fazer isso, a questão do golo, ou dos golos, vai acontecer.""Nada se constrói de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Sempre de baixo para cima e é assim que estamos a trabalhar no Vitória", Frisou.