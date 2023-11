Processo burocrático afasta Bruno Varela do Cabo Verde-Angola

Depois de ter sido chamado aos trabalhos de Cabo Verde, Bruno Varela acabou por ficar de fora do primeiro compromisso internacional da seleção, diante de Angola, esta quinta-feira. O guardião não foi sequer convocado para a partida, algo que se deve à demora no desfecho do processo burocrático junto da FIFA.No mês passado, Bruno Varela estreou-se ao serviço dos tubarões azuis num encontro particular com a Argélia, mas desta feita não pode atuar por não ter ainda autorização para participar em jogos oficiais.Internacional sub-19, sub-20 e sub-21 por Portugal, Bruno Varela chegou até a ser chamado à seleção principal, mas nunca somou qualquer internacionalização. Posteriormente, escolheu representar Cabo Verde e aguarda agora autorização para poder começar a jogar a nível oficial.A próxima oportunidade será frente ao Essuatíni, no dia 21.