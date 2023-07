Depois de uma passagem pouco memorável pelo V. Guimarães, por empréstimo dos japoneses do FC Tokyo, Ryoya Ogawa já tem o seu futuro definido. O lateral-esquerdo foi esta segunda-feira apresentado no Sint-Truiden, da Bélgica, que assegurou uma cedência com opção de compra junto da formação nipónica.Aos 26 anos, o japonês prossegue a sua carreira no futebol europeu, mudando-se para o 12° classificado da última edição do campeonato belga. Esta será a segunda temporada do jogador no velho continente, depois de várias épocas ao serviço do FC Tokyo, com exibições que lhe valeram a chegada à Seleção.No V. Guimarães, Ogawa fez apenas 11 jogos pela equipa principal, tendo assinado uma assistência. Além disso, participou ainda em três partidas da equipa B.