São Paulo de olho em André Silva

O São Paulo está a avaliar a possibilidade de avançar para a contratação do avançado André Silva. As informações foram avançadas no Brasil na última madrugada.O clube de São Paulo está no mercado para reforçar o setor ofensivo e terá identificado André Silva como um dos potenciais reforços para o plantel de Thiago Carpini. No Brasil, no entanto, adiantam que o processo negocial entre o São Paulo e o Vitória não deverá ser fácil.André Silva está a viver a melhor época em Portugal. O avançado brasileiro já soma 13 golos e duas assistências. Na temporada passada, a primeira em Guimarães, fez seis golos e quatro assistências.Natural de Taboão da Serra, do estado de São Paulo, o avançado não chegou a jogar na Série A do Brasil, uma vez que chegou a Portugal ainda com 20 anos para representar a equipa B do Rio Ave.