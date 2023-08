Substituto de Moreno não deve ir ainda para o banco no jogo com o Gil Vicente

O substituto de Moreno Teixeira, que abandonou o comando da equipa técnica do V. Guimarães este domingo, deverá ser apresentado até ao final da semana. Não é expectável, no entanto, que o novo treinador esteja no banco no embate com o Gil Vicente, da 2ª jornada, no sábado.António Miguel Cardoso está a trabalhar no processo de substituição de Moreno Teixeira desde o final da semana passada, a partir do momento em que o treinador vimaranense revelou que não iria continuar no clube depois do encontro com o Estrela, independentemente do resultado.A preparação do jogo com o Gil Vicente estará a cargo, nos primeiros dias, dos restantes elementos da equipa técnica: João Aroso, Nuno Santos, Douglas Jesus, Rui Cunha e Ricardo Martins.