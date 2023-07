Tiago Silva reforça V. Guimarães B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O V. Guimarães garantiu o defesa central Tiago Silva. Depois de ter atuado no Pevidém, do Campeonato de Portugal, o vimaranense vai representar a equipa B. Assinou um contrato válido por quatro anos, até junho de 2027.

Formado no Moreirense e Pevidém, Tiago Silva afirmou, aos meios do clube, que "é um orgulho enorme representar o clube da minha cidade, confesso que estou ansioso por realizar o primeiro jogo com esta camisola. Espero ajudar a equipa e ser feliz nesta minha nova casa".

O jovem defesa, de 19 anos, entende estar a dar "um passo acertado. Precisava de um desafio novo e o Vitória é ideal para isso. Estamos a falar de um clube grande e exige muita responsabilidade, sei que terei de trabalhar muito para representar o Vitória da melhor maneira possível".