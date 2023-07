Tomás Ribeiro: «Nenhum outro clube tem a mística do Vitória»

Tomás Ribeiro foi apresentado como reforço do Vitória, esta quinta-feira, e demonstrou-se muito entusiasmado para esta nova etapa na carreira. O defesa-central desfez-se em elogios ao emblema minhoto e revelou muita ambição para o que se avizinha.: "Regresso a Portugal para um grande clube. O Vitória é único, com uma mística que nenhum outro tem. Estou ansioso por começar a minha caminhada neste grande desafio.""Imagino conquistar muitas coisas por este clube. Conto evoluir muito como jogador no Vitória SC e dar muitas alegrias aos adeptos. Acredito também que poderei conquistar títulos porque o Vitória merece. É um clube ganhador e, apesar da sua dimensão, não tem conquistado tudo aquilo que merece.""Joguei num campeonato diferente e, por isso, sou um jogador com outra experiência. O Grasshoppers fez-me evoluir como jogador e até como homem, porque, pela primeira vez, vivi sozinho e ainda por cima fora do país. Volto mais maduro, mais experiente, mas ainda tenho muito para aprender. Conto aprender muito com a equipa técnica do Vitória e com os meus novos companheiros. Seja como for, tenho muito para dar à equipa.""A participação do Vitória numa competição da UEFA foi um dos aspetos que levei em conta para aceitar este desafio. Mas, à parte disso, o Vitória é sempre um grande clube. É sempre uma opção a ter em conta. Jogar na Conference League é naturalmente um aliciante e o nosso primeiro jogo, já na próxima semana, será para ganhar.""Acredito que será mais fácil jogar no Estádio D. Afonso Henriques agora que estou deste lado. E espero ganhar mais vezes aqui. Será um prazer ter esses adeptos maravilhosos do nosso lado.""Não será fácil jogar… Mas se fosse fácil, não seria bom para mim, nem para ninguém. É sempre salutar quando a concorrência interna é forte. Faz com que os jogadores evoluam. Um clube grande como o Vitória SC tem de ter jogadores de qualidade em todas as posições.""O futebol moderno faz-se muito de jogadores jovens. Tendo a cabeça no sítio e os pés bem assentes na terra, a idade é só um número. O Vitória SC tem vários jovens, mas vem de uma época muito positiva e acredito que tem capacidade para fazer melhor. E não deixa de ter jogadores experientes. Os jovens devem aprender com eles. Esse equilíbrio é fundamental."