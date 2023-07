Tomás Ribeiro surpresa na apresentação do V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Da Suíça para Portugal



? Tomás Ribeiro assina até 2??0??2??7??



Lê mais em https://t.co/XTfVtbsGPt#PaixãoePropósito pic.twitter.com/CutWSntuyu — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) July 20, 2023

O V. Guimarães apresentou Tomás Ribeiro como reforço para a temporada 2023/24 na noite desta quinta-feira, concretizando assim o desejo de recrutar o central, de 24 anos, ao Grasshopper, queadiantou.O jogador foi a surpresa reservada pela administração minhota para a cerimónia de apresentação do plantel aos sócios, a decorrer no centro de Guimarães, na Praça do Toural. Tomás Ribeiro, diga-se, assinou um contrato válido por quatro épocas.De referir que, neste mesmo evento, o Vitória apresentou 34 jogadores, para além dos novos equipamentos. Neste momento, o plantel é composto por Rodrigo Duarte, Diogo Sousa, Gui, Jota Pereira, Dani Silva, Nuno Santos, Bruno Gaspar, Afonso Freitas, Gonçalo Nogueira, Ni Rodrigues, Rafa, Alberto Costa, Jorge Fernandes, Tounkara, Zé Carlos, Charles, Matheus Índio, Adrián Butzke, André André, Nélson da Luz, Ricardo Mangas, Telmo Arcanjo, João Mendes, Bruno Varela, André Amaro, Jota Silva, Tiago Silva, Safira, Tomás Händel, André Silva, Manu Silva, Mikel, Maga e Tomás Ribeiro.