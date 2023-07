Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tony aprova Butzke no V. Guimarães: «É um casamento que tem tudo para dar certo» Técnico trabalhou com o avançado no P. Ferreira e vê-o preparado para a exigência do novo clube





• Foto: VSC