V. Guimarães é o primeiro campeão do Liga Portugal Legends

O Vitória de Guimarães é o vencedor da primeira edição do Circuito Liga Portugal Legends após bater o Benfica por 3-1 na final da competição que este fim de semana reuniu antigas glórias do futebol português na Nazaré. Paulo Sérgio e Quim Berto (2) marcaram para os vimaranenses, enquanto Sílvio fez o golo dos encarnados no último jogo no Estádio do Viveiro Jordan Santos.Já no jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares, o Arouca levou a melhor sobre o Sporting, por 6-3, ficando assim com o último lugar do pódio.Palatsi (V. Guimarães) foi distinguido o melhor guarda-redes da competição, enquanto Lourenço (Sporting) ficou com o prémio de melhor marcador. Sílvio (Benfica) foi eleito o melhor jogador.V. Guimarães-U. Leiria, 3-1FC Porto-E. Amadora, 8-1Benfica-Arouca, 2-2U. Leiria-Sp. Braga, 1-5E. Amadora-Sporting, 2-10Arouca-Farense, 10-0Sp. Braga-V. Guimarães, 1-4Sporting-FC Porto, 2-2Farense-Benfica, 2-14Benfica-Sporting, 5-1V. Guimarães-Arouca, 2-1Sporting-Arouca, 3-6Benfica-V. Guimarães, 1–3