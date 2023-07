V. Guimarães garante Ronaldo Lumungo e Kiko Félix para a equipa B

O V. Guimarães está em vias de anunciar dois reforços para a sua equipa B, que em 2023/24 vai atuar no Campeonato de Portugal, após não ter conseguido a permanência na Liga 3 na época passada.Segundo foi possível apurar, a SAD vitoriana tem já acordo firmado com o jovem Ronaldo Lumungo, extremo que representou o Benfica Castelo Branco em 2022/23, apontando 14 golos em 27 jogos no Campeonato de Portugal. Internacional A por São Tomé, o jogador, de 21 anos, é visto como uma aposta de futuro no clube. GRAP, GS Loures e Oliveira do Hospital são os clubes que já representou em Portugal, país ao qual chegou em 2018.Também assegurada estará a contratação de Kiko Félix, extremo de 20 anos. Depois de duas épocas no Sporting, onde atuou pelos sub-19, sub-23 e equipa B, o atacante regressa ao clube no qual fez grande parte da formação, saindo em 2020 para representar o Felgueiras.