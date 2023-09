V. Guimarães inicia celebrações do 101.º aniversário com o hastear da bandeira do clube

Com o hastear da bandeira do clube, no exterior do Estádio D. Afonso Henriques, o V. Guimarães iniciou as comemorações do 101.º aniversário. O programa é extenso e prolonga-se pelo fim-de-semana, com visitas guiadas ao Estádio e Academia. Ainda esta sexta-feira, ao final da tarde, os sócios que completam 25 e 50 anos de filiação vão receber os respetivos emblemas de prata e ouro."É um dia em que conseguimos perceber a dimensão do Vitória. É sempre bom colocar os pés no chão e perceber a dimensão do Vitória. É um clube que nos traz muita responsabilidade porque queremos que este clube voe sempre mais alto", destacou o presidente dos vimaranenses, António Miguel Cardoso, à margem da cerimónia, assinalando, logo depois, o caminho que o V. Guimarães deve seguir: "O que é importante para o Vitória, e temos trabalhado isso, é o rigor e o controle financeiro. Achamos que também é muito importante fazer a terceira qualificação consecutiva para as competições europeias. Sentimos também que é importante fazer melhor figura nas competições europeias, é um desígnio nosso. Também achamos que devemos dar passos mais firmes em relação ao projeto da nova Academia. Temos de continuar a ter crescimento, mas com passos firmes. Não podemos dar passos muito grandes, que possam prejudicar o futuro do Vitória. Temos muitos sonhos, um grande compromisso. O nosso objetivo é que o Vitória possa crescer a médio/longo prazo de forma sustentada.Já o presidente da assembleia geral, Belmiro Pinto dos Santos, destacou a ideia de que o clube "cada vez necessita mais do apoio da massa associativa. Este é mais um dia para festejar a existência e crescimento deste grande clube, que vive muito da sua dimensão humana, que está representada na sua massa associativa. Ao mesmo tempo, assinalou que seria "importantíssimo" o Vitória festejar o 102.º aniversário com um currículo desportivo mais recheado. "É disso que a massa associativa fala que é o não haver uma relação da dimensão humana com o currículo e os resultados desportivos. A dimensão do clube, a sua história, não tem sido aproveitada tanto como desejaríamos para obter resultados desportivos. Esperamos que as coisas melhorem e que no próximo ano possamos estar aqui a festejar algo mais que o aniversário".