V. Guimarães integra a Global Footbal Alliance

O V. Guimarães aceitou juntar-se à Global Footbal Alliance, uma organização concebida para fomentar sinergias e partilha de conhecimentos relacionados com o futebol, infraestruturas e finanças.Esta associação passa agora a ser constituída por 20 clubes, distribuídos por seis continentes, com o V. Guimarães a ser o único representante de Portugal.AZ Alkmaar (Holanda), Saint-Étienne (França), Crystal Palace (Inglaterra), AEK (Grécia), Hellas Verona (Itália) e Lech Poznan (Polónia) são alguns dos clubes mais conhecidos envolvidos nesta aliança, que, só em títulos está associada a 77 títulos nacionais e a 66 taças.António Miguel Cardoso manifestou-se honrado com o convite."É com orgulho que o V. Guimarães integra o Global Football Alliance. Trata-se de uma aliança estratégica pioneira, passando agora o Vitória a ser o representante de Portugal", vincou o presidente aos meios do clube de Guimarães.Já Bernard Caïazzo, presidente da Global Football Alliance, deu conta da entrada de mais um importante parceiro."Podemos aprender com o Vitória SC, assim como o Vitória SC pode aprender connosco, tal como todos aprendemos todos os dias. O ponto comum entre todos os clubes da Aliança é o facto de quererem aprender, evoluir e ser melhores. Melhores não porque somos bilionários, mas melhores porque trocamos ideias e, por vezes, em pequenas ideias, podemos encontrar um mundo novo", explicou.António Miguel Cardoso não tem dúvidas de que o Vitória sairá a ganhar em termos de "projeção à escala mundial". "Foi uma honra receber este convite. Temos a certeza de que será uma parceria muito importante para o crescimento do Vitória SC. O nosso compromisso é sermos um membro ativo nesta aliança, procurando contribuir com ideias inovadoras, na certeza, porém, de que quando se trabalha com conjunto o sucesso estará sempre mais próximo", comentou.Os 20 clubes que compõem a Global Footbal Alliance, incluindo o Vitória SC, apostam na vanguarda e na modernização, pelo que olham para o futuro próximo de uma forma muito concreta."No futebol, e para os membros desta Aliança, a pergunta chave é a seguinte: o que será o futebol nos próximos cinco anos? Este é um ponto interessante e todos juntos temos de construir o futebol dos próximos cinco anos. Temos de compreender cada vez mais o que será o futebol! Esta é a razão pela qual estamos muito felizes pela chegada do Vitória SC à Global Football Alliance", registou ainda Bernard Caïazzo, o líder da associação.