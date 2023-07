V. Guimarães segura jovem Miguel Vaz com contrato profissional

O V. Guimarães segurou mais um jovem promessa da sua formação, tendo assinado contrato profissional com o avançado Miguel Vaz. Com 17 anos, o ponta-de-lança, que vai fazer a segunda época ao serviço dos sub-19, assinou por três temporadas com os conquistadores.Aos meios do clube, o jovem, natural do Porto, não escondeu a felicidade por rubricar um novo contrato com o Vitória, clube que representa há quatro anos. "É incrível. Assinar este contrato é perceber que o trabalho compensa e que, apesar de ter sido uma época com altos e baixos, o trabalho dá frutos. Vou continuar a trabalhar para justificar esta confiança que o clube depositou em mim", disse o avançado, que espera fazer mais golos na nova temporada, depois de ter apontado quatro em 2022/23.Para os menos familiarizados com o seu jogo, Miguel Vaz apresentou-se também aos adeptos: "Sou um jogador trabalhador, empenhado e que procura ajudar muito os colegas. Considero-me também um jogador com boa técnica".Os sub-19 do V. Guimarães arrancaram a preparação para a nova época na segunda-feira.