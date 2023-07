V. Guimarães superou a barreira dos 33 mil sócios

O V. Guimarães comunicou esta sexta-feira que o clube ultrapassou os 33 mil sócios, o que significa um aumento em cerca de 3 mil associados no espaço de um ano, uma vez que na antecâmara da épcoa 2022/23, os minhotos contabilizavam 30.401 filiados.Além disso, os vitorianos confirmaram também registos recorde no pagamento das quotas da época inteira e na venda de lugares anuais. "Pela primeira vez na história do clube, cinco mil sócios já pagaram as quotas de uma época inteira (2023/24), ao passo que nove mil renovaram os respetivos lugares anuais – o anterior máximo cifrava-se nos sete mil. A corrida às cadeiras anuais tem sido de tal forma grande que nesta altura o clube já vendeu cerca de dez mil, superando os cerca de oito mil comercializados para a época anterior em igual período", pode ler-se na comunicação oficial do clube.Na época passada, o V. Guimarães foi a quarta formação com melhor média de assistência, apenas atrás de Benfica, FC Porto e Sporting.