V. Guimarães vence particular com o Maria da Fonte no regresso de Ricardo Mangas

Como parte da iniciativa 'Conquistadores on Tour', o V. Guimarães realizou, esta quarta-feira, um encontro particular frente ao Maria da Fonte, na Póvoa de Lanhoso. Com mais sofrimento do que seria esperado, a formação de Álvaro Pacheco venceu por 4-3 com o adversário que milita atualmente nas distritais da AF Braga, depois de ter estado a vencer 3-0 e permitir o empate.O encontro ficou marcado pelos primeiros minutos de Borevkovic na época e pelo regresso aos relvados de Ricardo Mangas, que entrou no início da 2.ª parte e jogou 25 minutos. Recorde-se que o lateral-esquerdo lesionou-se na pré-época, num particular com Wolverhampton e teve de ser submetido a uma cirurgia no adutor esquerdo.No Estádio dos Moinhos Novos, o Vitória rapidamente desequilibrou o marcador, com três golos de rajada na 1.ª parte. Aos 16', Bruno Gaspar fez o primeiro golo a passe de Afonso Freitas, papéis que se inverteram três minutos depois, no 2-0, com o lateral-esquerdo a conseguir um remate de belo efeito de pé direito. Inspirado, Afonso Freitas assinaria o bis aos 21'. Ainda no primeiro tempo, o esquerdino teve oportunidade de fazer o hat-trick, mas falhou de forma escandalosa uma recarga a remate de Nélson da Luz.Não marcaram os vimaranenses, aproveitou o Maria da Fonte para reduzir, por intermédio de Cabreira, aos 39'. A equipa da Pró-Nacional da AF Braga não se ficou por aí e chegou ao 3-2 ainda antes do intervalo, com Luiz Alberto a faturar na sequência de uma bola parada.De forma surpreendente, o Maria da Fonte conseguiria mesmo voltar a empatar a partida, já na 2.ª parte, com Nuno Freitas a marcar de livre direto, aos 52'. A igualdade persistiu até perto final, embora Safira - uma bola ao poste e um golo anulado - e Jota Silva bem tenham tentado desfazê-la. No entanto, um penálti de Zé Luís sobre Jota Silva, aos 86', permitiu a André André dar a vitória aos conquistadores.Neste encontro, Álvaro Pacheco apresentou um onze com Charles, Tounkara, Manu Silva, Borevkovic, Bruno Gaspar, Tomás Händel, Dani Silva, Afonso Freitas, Nélson da Luz, Butzke e Nuno Santos. Jogaram ainda Miguel Maga, Jorge Fernandes, Mutombo, Tomás Ribeiro, Ricardo Mangas, Zé Carlos, André André, Jota Silva, Safira, João Mendes, Rafa e Rui Correia.