Vice-presidente do V. Guimarães: «Moreno foi tudo o que o clube precisava naquele período»

Nuno Leite, vice-presidente do V. Guimarães, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida e de muitos agradecimento para Moreno, treinador que anunciou a sua saída do comando técnico dos vitorianos após o final da partida frente ao E. Amadora, no domingo."Houve algo que o Moreno por vezes me dizia. Pouca conversa e sobretudo ação. Mas desculpa Moreno, não podia de deixar de fazer em público o que fiz em privado. É mesmo uma questão da mais profunda gratidão. Agradecer, e voltar a agradecer. A ti e a toda a equipa técnica. Dizias ontem, em privado, que ninguém me levará a mal que torne público, que aqueles jogadores, aquele staff que nos acompanhou neste brilhante e fantástico ano, foi o melhor que podia ter acontecido ao Vitória nesta altura. Como te compreendo! Mas Moreno, faltou naquele momento dizer, sem qualquer tipo de dúvida, que tu e a tua equipa técnica foram também tudo aquilo que o Vitória precisava naquele (e em qualquer outro!) período. OBRIGADO MORENO. Aproveito esta mensagem para agradecer o apoio das centenas de Vitorianos e Vitorianas ontem na Amadora. As pessoas passam, as direcções passam…o Vitória sempre ficará. Em frente por mais. Por novas e mais conquistas", escreveu o vice-presidente no Facebook.