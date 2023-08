Vouchers do Continente para jogos do V. Guimarães não serão trocados por bilhetes

O V. Guimarães anunciou, em nota oficial publicada no seu site, que os vouchers que as superfícies Continente têm distribuído para jogos no Estádio D. Afonso Henriques, no âmbito da parceria com a Liga Portugal, não serão trocados por bilhetes.A direção do Vitória relembra que, no dia 2 de agosto, se tinha desmarcado da campanha em questão e que, portanto, os vouchers apresentados nas bilheteiras oficiais não terão qualquer validade.No início deste mês, o V. Guimarães anunciou que não participaria na iniciativa por "discordar em absoluto do formato".