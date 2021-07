Sporting-Belenenses SAD, em direto

há 58 min 17:28

Mais um teste ao leão

Sporting e Belenenses SAD defrontam-se esta quinta-feira no Estádio do Algarve naquele que será o segundo embate de preparação do campeão nacional no estágio que está a realizar a Sul do país. Depois de, na véspera, ter empatado com o Portimonense a dois golos, o leão de Rúben Amorim é testado apenas 24 horas depois de um embate… em que o treinador não recorreu às substituições.