A crónica do Chaves-V. Guimarães, 0-1: Este escudo resistiu aos próprios golpes Duelo intenso na 2.ª parte, com ocasiões de golo para ambas as equipas e duas expulsões nos vitorianos