O fim de jogo caótico entre o Famalicão e o Sp. Braga acabou por ter consequência graves para ambos os clubes. Nesse sentido, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol teve mão pesada sobre Riccieli e David Carmo, os dois jogadores que mais se envolveram em 'trocas de mimos', e aplicou-lhes castigos pesados.Para além de ter sido multado em 561 euros, Riccieli, capitão do Famalicão apanhou três jogos se suspensão. Por seu lado, David Carmo, do Sp.Braga, foi castigado com dois encontros de suspensão e com um coima de 867 euros.O Famalicão foi ainda multado em 561 euros pelo mau comportamento dos adeptos, que, segundo o relatório do delegado da Liga, atiraram garrafas de água para o relvado. Hélder Duarte, treinador-adjunto do famalicenses que foi expulso durante o jogo, apanhou um jogo de castigo e multado em 842 euros por ter dito "Vêm para aqui fazer esta merd* e depois querem respeito! Isto é uma vergonha, c******!" ao 4º árbitro.