Arouca e Corinthians já chegaram a acordo para a transferência de Vitinho

O Arouca e o Corinthians já chegaram a acordo para a transferência de Vitinho, apurou. O jovem extremo, de 22 anos, assinará contrato com o clube português nas próximas horas e deve viajar ainda este fim de semana para Portugal, onde será posteriormente integrado no plantel de Armando Evangelista.A SDUQ do Arouca assegura um reforço de peso, ou Vitinho não fosse internacional jovem pelo Brasil, sem desembolsar qualquer verba junto do Corinthians. Ainda segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, o acordo entre clubes fez-se em regime de partilha de passe, com o Timão a manter 30 por cento dos direitos económicos do atleta que formou e que tinha colocado a rodar no Vasco da Gama.Esta será a primeira aventura de Vitinha fora do Brasil. O Arouca continua no mercado por um médio defensivo.