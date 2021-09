Artur Soares Dias estreia-se como árbitro principal esta época no Gil Vicente-FC Porto

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta quarta-feira as nomeações para os encontros que marcarão o arranque da sétima jornada da Liga Bwin, com o Sporting a receber, em Alvalade, o Marítimo (19 horas) e com o FC Porto a visitar o terreno do Gil Vicente.





João Pinheiro arbitrará o Sporting-Marítimo, com o auxílio dos assistentes Tiago Costa e Luciano Maia e do 4.º árbitro Ricardo Baixinho. Hugo Miguel será o VAR desta partida. Já no duelo entre Gil Vicente e FC Porto de notar a estreia de Artur Soares Dias como árbitro principal esta temporada na Liga Bwin, com o auxílio dos assistentes Rui Licínio e João Bessa Silva e de João Casegas na função de 4.º árbitro. O VAR estará entregue a Hélder Malheiro.Árbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Luciano Maia4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Hugo MiguelAVAR: Bruno JesusÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e João Bessa Silva4.º árbitro: João CasegasVAR: Hélder MalheiroAVAR: Gonçalo Freire