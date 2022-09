Banza eleito melhor avançado de agosto da Liga Bwin

Esperamos que a tua manhã comece tão bem como vai começar a de Banza ?

É o melhor marcador do campeonato e, por escolha dos treinadores, é também o ¸ ^ da #LigaPortugalbwin! #LigaPortugal #criatalento #createstalent #futebolcomtalento #marcaomundo pic.twitter.com/eLUNyCrR1S — Liga Portugal (@ligaportugal) September 9, 2022

Simon Banza, avançado do Sp. Braga, foi eleito melhor avançado de agosto da Liga Bwin.No período em questão, o francês apontou cinco golos, contribuindo para as vitórias dos arsenalistas frente a Famalicão, Marítimo e Arouca. Para além disso, marcou também na jornada inaugural da competição, no empate (3-3) diante do Sporting.Com 38,89% dos votos, Banza superou a concorrência de Gonçalo Ramos, do Benfica (17,36%) e Aziz, do Rio Ave (14,58%).