Benfica-Arouca abre Liga Bwin 2022/23: conheça os horários da 1.ª e 2.ª jornadas

O Benfica-Arouca vai ser o primeiro jogo da Liga Bwin 2022/23.O encontro entre encarnados e arouquenses está marcado para as 20h15 de 5 de agosto, uma sexta-feira, e disputa-se três dias depois da primeira mão da 3.ª eliminatória da Liga dos Campeões, entre Benfica e o vencedor do Midtjylland-AEK Larnaca. Quanto ao FC Porto, inicia a sua defesa de título no sábado, pelas 20h30, na receção ao Marítimo, ao passo que o Sporting visita o Minho no dia seguinte para defrontar o Sp. Braga pelas 18 horas.Na segunda ronda, o clube da Luz volta a ser o primeiro a entrar em campo, agora para visitar o Casa Pia pelas 20h15 de sexta-feira (dia 12). No dia seguinte será a vez do Sporting receber o Rio Ave pelas 20h30. Já o FC Porto visita Vizela no domingo, pelas 18 horas.Sexta-feira, 5 de agostoBenfica-Arouca, 20H15 – BTVSábado, 6 de agostoRio Ave–Vizela, 15H30 – Sport TVEstoril-Famalicão, 18H00 – Sport TVFC Porto-Marítimo, 20H30 – Sport TVDomingo, 7 de agostoSanta Clara-Casa Pia, 14H30 local / 15H30 continente – Sport TVSp. Braga-Sporting, 18H00 – Sport TVPortimonense-Boavista, 20H30 – Sport TVSegunda-feira, 8 de agostoGil Vicente-P. Ferreira, 19H00 – Sport TVChaves–V. Guimarães, 21H15 – Sport TVSexta-feira, 12 de agostoCasa Pia-Benfica, 20H15 – Sport TVSábado, 13 de agostoFamalicão-Sp. Braga, 18H00 – Sport TVSporting-Rio Ave, 20H30 – Sport TVDomingo, 14 de agostoBoavista-Santa Clara, 15H30 – Sport TVVizela-FC Porto, 18H00 – Sport TVV. Guimarães-Estoril, 20H30 – Sport TVSegunda-feira, 15 de agostoMarítimo-Chaves, 15H30 – Sport TVArouca-Gil Vicente, 18H00 – Sport TVP. Ferreira-Portimonense, 20H30 – Sport TV