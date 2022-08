Casa Pia-Benfica muda de dia e hora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga Portugal confirmou, esta manhã, a alteração de calendarização de dois encontros da segunda jornada da Liga Bwin. O Casa Pia-Benfica, inicialmente previsto para sexta-feira, dia 12, passa para sábado, 13 de agosto, às 18 horas.Já o Famalicão-Sp. Braga, que estava apontado para sábado às 18 horas, é antecipado para a véspera, ocupando o horário das 20h15 de sexta-feira, o que estava originalmente destinado ao jogo das águias com os gansos.A Liga explica que esta alteração deve-se ao sorteio do playoff da Liga dos Campeões, ontem realizado, onde o Benfica, que está bem encaminhado para lá chegar após o triunfo de ontem por 4-1 sobre o Midtjylland, defrontará o Dínamo Kiev da Ucrânia ou o Sturm Graz da Áustria.Recorde-se que o Casa Pia-Benfica, como Record noticia na edição de hoje, deverá ser realizado no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, algo que aguarda apenas aprovação da Liga.