Cimeira dos Presidentes debate alterações para 2024/25: calendário das taças vai mudar

A necessidade de revisão dos quadros competitivos em 2024/25 foi um dos pontos em debate na Cimeira dos Presidentes, que esta sexta-feira reuniu no Porto, sob a égide da Liga, os líderes dos principais clubes portugueses, incluindo os três grandes.A reformulação da Liga dos Campeões vai retirar quatro semanas às competições internas, o que inevitavelmente exigirá alterações. E segundo contou Rui Fonte, o presidente do Marítimo, a solução vai passar pela reformulação do calendário da Taça de Portugal e da Taça da Liga.Na Taça da Liga a ideia é realizar apenas uma final-four, com os quatro clubes mais bem classificados no final da época anterior, e internacionalizar o projeto, ou seja, realizar a prova no estrangeiro (se possível), como acontece com a Superliga espanhola.Na Taça de Portugal, a Liga vai iniciar conversações com a Federação e a solução pode passar por as meias-finais voltarem a ser disputadas a uma mão.O campeonato, esse, vai manter-se com 18 clubes.Sobre a centralização dos direitos televisivos, os que clubes ouviram a opinião de Javier Tebas, presidente da LaLiga, que durante cerca de uma hora explicou como foram feitas as coisas em Espanha. Na globalidade os clubes acharam interessante a intervenção do responsável espanhol.Segundo o presidente do Mafra, José Cristo, os clubes vão ver a fatura com os pagamentos dos seguros desportivos reduzida em cerca de 40 por cento, na sequência de um novo acordo assinado entre a Liga e a seguradora.De referir que todos consideraram positiva a presença do secretário de Estado do Desporto, que falou sobre o novo regime das sociedades desportivas e reformulação da lei do combate à violência no desporto.A finalizar, houve a foto de grupo. Com a curiosidade de Rui Costa ter ficado ao lado de Pinto da Costa...