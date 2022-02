Clássico escaldante: Quem são os 'coletes azuis' que se envolveram na confusão?

No final do duelo entre FC Porto e Sporting a confusão instalou-se e elementos do staff portista envolveram-se em cenas feias com jogadores do Sporting, especialmente Matheus Reis.Os elementos em causa estão identificados com coletes azuis com a inscrição 'Publicidade'.De acordo com o artigo 60 do Regulamento das competições organizadas pela Liga Portugal, referente a 'Acesso e permanência no recinto do jogo e balneários' (Ponto 10, alínea b), é permitida a presença dos seguintes elementos - "os agentes das forças de segurança pública, o coordenador de segurança, os ARDs, os maqueiros dos serviços de emergência médica, e, desde que devidamente credenciados pela Liga Portugal, os funcionários de apoio às ações promocionais dos patrocinadores da Liga Portugal e dos clubes, os elementos da equipa de animação do clube visitado e os funcionários de apoio à publicidade estática, no máximo de oito ou seis consoante os jogos tenham transmissão televisiva ou não."Feitas as contas, estes elementos terão de ter sido autorizados pela Liga a assistir ao jogo neste local.