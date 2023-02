Clubes pedem recandidatura de Pedro Proença

Apoio quase unânime na recandidatura de Pedro Proença. Esta é uma das conclusões mais fortes da cimeira de presidentes da Liga Portugal, que na manhã desta terça-feira juntou os líderes de quase todos os clubes do futebol profissional, em Coimbra. Com Pinto da Costa a chegar um pouco atrasado, mas ainda a tempo de se juntar a Rui Costa, Frederico Varandas e António Salvador – apenas Sp. Covilhã e Estoril falharam à chamada -, Pedro Proença ouviu, das intervenções de muitos, o apoio para que volte a ser candidato para o período 2023-2027.No final, o presidente da Liga Portugal fez o balanço da reunião. "Foram discutidos três temas: a centralização dos direitos audiovisuais, tendo sido feito um ponto de situação sobre onde nos encontramos, um segundo tema sobre a apresentação do novo plano estratégico para o período 2023-2027 e um terceiro tema sobre a apresentação aos clubes sobre o status em que se encontra o novo edifício Arena Portugal. A cimeira de presidentes decorreu num espírito muitíssimo positivo, de união entre os presidentes e, portanto, discutiu-se o modelo de negócio das competições de futebol profissional", sublinhou, antes de agradecer o apoio que sentiu dos vários presidentes presentes. "Recebemos, da quase unanimidade dos clubes, o reconhecimento pelo trabalho que fizemos nestes últimos oito anos. Há um novo ciclo que se inicia em junho e muito em breve o presidente Pedro Proença e a sua direção irão dizer se são ou não candidatos a um novo mandato", frisou.Depois de um fim-de-semana marcado por vários casos de arbitragem, que levaram declarações fortes de vários treinadores e presidentes, a polémica parece não ter entrado no Convento São Francisco, local da reunião. "Foi, tal com já disse, um ambiente muito positivo. A máxima que utilizamos é que os clubes só devem estar divididos nos 90 minutos de jogo, na disputa do resultado desportivo. As discussões como arbitragem e disciplina não entram nas cimeiras de presidentes", atirou.