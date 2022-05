Coates, Ugarte e Darwin nos convocados do Uruguai

O defesa Sebastián Coates e o médio Manuel Uguarte, do Sporting, e o avançado Darwin Núñez, do Benfica, foram esta sexta-feira convocados para representar a seleção uruguaia de futebol nos particulares com México, Estados Unidos e Jamaica.



A equipa comandada por Diego Alonso defronta o México em 3 de junho, dois dias depois mede forças com os Estados Unidos, antes do terceiro particular com a Jamaica, no dia 11.

O Uruguai integra o Grupo H do Mundial2022, juntamente com Portugal, Gana e Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento. Portugal vai estrear-se na poule H em 24 de novembro, frente ao Gana, jogando depois em 28, com os uruguaios, que afastaram a equipa das 'quinas' nos 'oitavos' de 2018, e fechando em 2 de dezembro, face aos sul-coreanos.

A fase final do Mundial de futebol de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.