Confissões não tiram jogadores do Sporting do clássico mas Pepe está praticamente de fora

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol aplicou esta terça-feira os castigos referentes ao clássico da Liga Bwin, de 11 de fevereiro, entre FC Porto e Sporting - consulte-os todos aqui -, deixando no ar a grande questão: podem os jogadores punidos participar em novo embate entre os dois clubes, marcado para quinta-feira e referente à 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal? Matheus Reis e Tabata sim; Pepe fica em 'stand by'. Mas vamos por partes...Por terem confessado "integralmente e sem reservas" junto da Comissão de Instrutores da Liga (condutora dos processos), versa no documento publicado pelo CD, os respetivos ilícitos, o defesa e o avançado dos verdes e brancos ganharam a possibilidade de recorrer para o Pleno do referido Conselho, sempre com efeito suspensivo. Mas até nem isso é preciso para participarem no reencontro.Ainda dentro da moldura para apresentarem as respetivas defesas (as partes têm 2 dias, após a notificação do castigo, para requerer a documentação e um total de 5 para o recurso), é impossível que cumpram suspensão antes deste prazo se esgotar - e desta terça-feira para quinta-feira restam 48 horas; a única hipótese de Matheus Reis e Tabata falharem a visita ao Dragão seria o Sporting comunicar que não irá apresentar recurso, cenário, até ver, completamente afastado.Em situação (muito) diferente está Pepe, capitão do FC Porto, que por não ter confessado a agressão no clássico, só tem a possibilidade de se defender junto do TAD (Tribunal Arbitral do Desporto), com pedido de providência cautelar junto TCAS (Tribunal Central Administrativo Sul).Os timings são apertados e o último tribunal não tem aceitado, nos últimos casos dirimidos, decidir favoravelmente sobre os efeitos suspensivos de um processo cautelar. Ou seja, caso o mesmo se volte a verificar, será praticamente impossível ao TAD constituir um júri a tempo de julgar um eventual recurso que possibilite ao central a sua presença no clássico de quinta-feira.