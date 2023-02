Conselho de Disciplina aplica multas de quase 30 mil euros a Sporting e FC Porto

O Conselho de Disciplina aplicou multas de perto de 30 mil euros (29.858 €) em resultado de irregularidades no clássico da 20.ª jornada entre Sporting e FC Porto, realizado no domingo, 12 de fevereiro, no Estádio José Alvalade. Os leões pagam a maior parte do bolo, pois terão de suportar 23.358 euros; a fatura dos dragões é mais leve e consiste em 6.500 euros.Dos quase 30 mil euros, refira-se ainda, uma pequena parte, 3.774 euros, é devida a um atraso no reinício do jogo (2.040 € para o FC Porto; 1.734 para o Sporting €); o restante valor em multas, no total de 26.084 euros, está relacionado com adeptos, seja por tarjas, cânticos ou pirotecnia (desta quantia, 4.460 € terá de ser suportada pelo FC Porto e 21.624 € pelo Sporting).A sanção pecuniária mais elevada aplicada pelo CD da Liga, ao Sporting no caso, é de 10.200 euros e fica a dever-se ao arremesso de "uma tocha ao minuto 28 que foi lançada para a zona de terreno de jogo, caindo por detrás da segunda linha de publicidade." "Não atingiu ninguém nem provocou danos", pode ler-se no relatório do delegado da Liga, citado no mapa de castigos sumários do CD, revelado na tarde desta quinta.Só ao clube de Alvalade, a pirotecnica utilizada no clássico custou nada menos do que 8.925 euros.Segundo a descrição constante do mapa do CD, entre adeptos do Sporting e do FC Porto, em diferentes setores do estádio, foram deflagrados no total 20 petardos, 20 flash lights e 5 potes de fumo.Nota ainda para a entrada de uma tarja fora das dimensões regulamentares, pela qual o Sporting terá de pagar 1.275 euros, isto "sem prejuízo de, no caso concreto, as mesmas não apresentarem símbolos, sinais ou mensagens com conteúdo legalmente proibido", como reconhece o CD.Por cânticos ofensivos dos seus adeptos, dirigidos à Liga e ao FC Porto, o Sporting foi condenado a pagar 1.224 euros.