Conselho de Disciplina arquiva processo sobre alegado caso de racismo visando Lincoln em Braga

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou o processo instaurado na sequência do alegado caso de racismo ocorrido no Sp. Braga-Santa Clara, visando o médio dos açorianos Lincoln.A decisão foi tomada por não existir qualquer fundamento de prova que sustente as alegações/acusações.No jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin, disputado a 28 de fevereiro, Lincoln queixou-se que foi vítima de insultos racistas quando foi substituído, já em período de descontos. Supostamente houve um pequeno grupo de adeptos do clube minhoto a imitarem o som de um macaco quando o brasileiro se aproximou do guarda-redes Marco, para lhe entregar a braçadeira de capitão do Santa Clara.