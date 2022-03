Conselho de Disciplina deduz acusação contra Pepe, Tabata e Luís Gonçalves

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol deduziu acusação contra Pepe e Tabata, respetivamente jogadores do FC Porto e Sporting, e Luís Gonçalves, dirigente dos dragões, apurou. Em causa o clássico entre as equipas (2-2), disputado a 11 de fevereiro, da 22.ª jornada do campeonato.Por um lado, quer Pepe como Tabata foram expulsos no final da partida, quando elementos das duas equipas se envolveram em confrontos. De acordo com o relatório do árbitro João Pinheiro, ambos foram culpados de "conduta violenta", o primeiro por ter "pontapeado um diretor da equipa adversária", no caso Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting; e o segundo por ter empurrado Luís Gonçalves. Tanto o central do FC Porto como o extremo do Sporting foram, depois, suspensos de forma preventiva por dois jogos, castigo que entretanto já cumpriram, enquanto o CD reunia elementos de prova para, agora, deduzir acusação. De acordo com o Artigo 145.º do Regulamento Disciplinar da Liga, sobre agressões de jogadores a dirigentes, incorrem em suspensão de dois meses a dois anos.Quanto a Luís Gonçalves, o CD decidiu, igualmente, por deduzir acusação contra o administrador da SAD dos azuis e brancos, também ele expulso porque, no entender de João Pinheiro, "entrou no terreno de jogo para provocar um conflito com o adversário".