Dérbi do Minho em Guimarães resulta em mais de 12 mil euros de multas aos clubes

Vitória de Guimarães e Sporting de Braga foram multados em mais de 12 mil euros por conta do comportamento incorreto dos adeptos no Estádio D. Afonso Henriques, no duelo da 21.ª jornada da Liga Bwin entre os dois grandes rivais do Minho.

De acordo com o mapa de castigos divulgado na terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), é possível observar que os vimaranenses foram quem saiu mais prejudicado pelas atitudes dos adeptos. Ao todo, o clube de Guimarães - que acabou por vencer o encontro, por 2-1, com um golo já ao cair do pano - foi multado em 8.992 euros. Já o Sporting de Braga foi multado em 3.884 euros, também devido ao comportamento dos seus adeptos.

No total, as multas às duas equipas chegam aos 12.876 euros.

Diretor-desportivo do V. Guimarães suspenso por 8 dias

Flávio Meireles, diretor-desportivo do Vitória de Guimarães, também não escapou ao mapa de castigos do CD. Em causa, está o facto de o antigo jogador dos vimaranenses ter discordado com uma decisão da equipa de arbitragem. "É amarelo, car****! Estão a brincar?", estas terão sido as palavras de Flávio Meireles, conforme o relatório do árbitro.