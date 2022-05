Dia de decisões na luta pela permanência: acompanhe as contas da Liga Bwin ao minuto

há 3 horas 12:38

As contas da manutenção

Apesar de Moreirense, Belenenses SAD e Tondela ainda conseguirem atingir o playoff, há missões mais difíceis do que outras. Ora vejamos as contas:



O Tondela, de Nuno Campos, recebe o Boavista no Estádio João Cardoso (15h30), em jogo com arbitragem de Artur Soares Dias. Para garantir a presença no playoff, o Tondela precisa de um de três cenários:

- Ganhar ao Boavista.

- Empatar, desde que o Moreirense não vença o Vizela.

- Perder, se o Moreirense também perder e o Belenenses SAD não ganhar.



O Moreirense, de Ricardo Sá Pinto, recebe o Vizela no Comendador Joaquim de Almeida Freitas (15h30), numa partida arbitrada por Nuno Almeida. Para garantir o playoff, o Moreirense tem de contar com um destes dois cenários:

- Ganhar ao Vizela e o Tondela não vencer.

- Empatar se o Tondela perder e o Belenenses SAD não ganhar.



Por fim, o Belenenses SAD, de Franclim Carvalho, tem a missão mais difícil. Para além de visitar o Municipal de Arouca (15h30) para defrontar os arouquenses, os azuis necessitam de apenas um cenário:

- Vencer em Arouca, o Tondela perder e o Moreirense não ganhar.