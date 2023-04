Dois adeptos detidos e 72 identificados no clássico entre Benfica e FC Porto

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve hoje dois adeptos, por injúrias e ofensa à integridade física, e identificou 72 indivíduos no clássico entre Benfica e FC Porto (1-2), da 27.ª jornada da Liga Bwin.Segundo explicou à Lusa fonte da PSP, foram efetuadas duas detenções, a um adepto por injúrias e outro por ofensa à integridade física, numa operação que decorreu "sem incidentes de grande relevância", embora "comportamentos inadequados" no interior do Estádio da Luz, em Lisboa, tenham levado à identificação e à retirada de 72 pessoas do recinto.

Além disso, 10 adeptos foram também identificados por posse de pirotecnia, que levou à "apreensão de diverso material pirotécnico", sendo que o resultado da partida - triunfo do FC Porto por 2-1 - "acabou por depois retirar alguma euforia", permitindo à PSP "mobilizar todos os adeptos do FC Porto para os autocarros" no final do clássico.