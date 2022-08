Fábio Veríssimo nomeado para o Sp. Braga-Sporting

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou, esta quinta-feira, as nomeações dos árbitros para os jogos de domingo, dia 7, da 1.ª jornada da Liga Bwin.Fábio Veríssimo será o árbitro principal do Sp. Braga-Sporting, e contará com Pedro Martins e Pedro Mota como assistentes. Vítor Ferreira será o 4.º árbitro. No VAR estarão Tiago Martins e Hugo Ribeiro.Árbitro: Bruno CostaAssistentes: Sérgio Jesus e Fábio Silva4.º árbitro: João PinhoVAR: André NarcisoAVAR: Bruno JesusÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Pedro Mota4.º árbitro: Vítor FerreiraVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e André Dias4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Rui CostaAVAR: Nuno MansoÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e Hugo Santos4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Luís FerreiraAVAR: Luciano Maia