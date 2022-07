Famalicão derrota Marítimo em Lousada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão foi este sábado à tarde a Lousada bater o Marítimo por 2-0, em mais um teste de pré-temporada. Naquele que foi o segundo jogo-treino do dia dos madeirenses, que de manhã já tinham empatado a zero com o Casa Pia, Hernàn de La Fuente e Pedro Brazão fizeram os golos da equipa orientada por Rui Pedro Silva.

O teste foi à porta fechada, como tem sido habitual neste estágio, e o Marítimo foi o único clube a revelar as suas opções. Assim, Vasco Seabra apresentou este onze: Pedro Teixeira; Clésio, João Afonso, Zainadine e Vítor Costa; André Teles, Pedro Pelágio e Stefano Beltrame; Francisco Gomes, Joel e Bruno Xadas. O jogo teve duas partes de 30 minutos cada.