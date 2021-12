FC Porto-Benfica já tem data e hora marcadas

A Liga Portugal anunciou esta terça-feira os horários das próximas jornadas da Liga Bwin, com especial destaque para a ronda 16, que contará com um sempre emocionante FC Porto-Benfica a fechar o programa. O clássico, marcado para as 21 horas de 30 de dezembro (uma quinta-feira), será mesmo o último jogo da Liga Bwin do presente ano civil.Nota ainda para o FC Porto-Sp. Braga da 14.ª jornada, marcado para as 20h30 de dia 12 (domingo). Já o Sporting jogará sempre primeiro do que os dois rivais: Boavista (dia 11, às 20h30), Gil Vicente (dia 18, às 20h30) e Portimonense (dia 29, às 21 horas).Sexta-feira, 10 de dezembroP. Ferreira–Gil Vicente, 20H15 – Sport TVSábado, 11 de dezembroMarítimo–Santa Clara, 15H30 – Sport TVV. Guimarães–Tondela, 18H00 – Sport TVBelenenses SAD–Estoril, 18H00 – Sport TVSporting–Boavista, 20H30 – Sport TVDomingo, 12 de dezembroMoreirense–Portimonense, 15H30 – Sport TVFamalicão–Benfica, 18H00 – Sport TVFC Porto–Sp. Braga, 20H30 – Sport TVSegunda-feira, 13 de dezembroArouca–Vizela, 20H15 – Sport TVSexta-feira, 17 de dezembroSanta Clara–V. Guimarães, 18H00 locais/19H00 continente – Sport TVEstoril–Famalicão, 21H15 – Sport TVSábado, 18 de dezembroTondela–P. Ferreira, 15H30 – Sport TVPortimonense–Arouca, 15H30 – Sport TVGil Vicente–Sporting, 20H30 – Sport TVDomingo, 19 de dezembroBenfica–Marítimo, 17H00 – BTVBoavista–Moreirense, 17H00 – Sport TVVizela–FC Porto, 19H00 – Sport TVSp. Braga–Belenenses SAD, 21H00 – Sport TVTerça-feira, 28 de dezembroTondela–Gil Vicente, 17H00 – Sport TVMarítimo–Vizela, 19H00 – Sport TVMoreirense–Estoril, 21H00 – Sport TVQuarta-feira, 29 de dezembroFamalicão–Belenenses SAD, 17H00 – Sport TVV. Guimarães–Boavista, 19H00 – Sport TVSporting–Portimonense, 21H00 – Sport TVQuinta-feira, 30 de dezembroP. Ferreira–Santa Clara, 17H00 – Sport TVArouca–Sp. Braga, 19H00 – Sport TVFC Porto–Benfica, 21H00 – Sport TV