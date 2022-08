FC Porto e Benfica dividem apostadores na conquista do título da Liga Bwin

Arranca esta sexta-feira a Liga Bwin e as casas de apostas já estão ao rubro. Segundo dados da 'Betano', mais de metade dos apostadores (55 por cento) estão confiantes no título do Benfica, enquanto o FC Porto reúne 23 por cento da preferência. O Sporting surge no último lugar do pódio, com 19 por cento.No que toca aos campeonatos no resto da Europa, o Manchester City é o favorito à conquista da Premier League, com 40 por cento das apostas feitas. Na mesma linha, os apostadores acreditam nas conquistas de Barcelona (em Espanha), Bayern (na Alemanha), Inter ou Juventus (em Itália) e PSG (em França).Por outro lado, na 'Solverde', a preferência dos apostadores incide no FC Porto. Os dragões partem na frente com 45 por cento de probabilidade, seguidos do Sporting, com uma probabilidade ligeiramente superior ao Benfica. No que toca aos jogos da 1.ª jornada da Liga Bwin, os leões são favoritos na visita ao terreno do Sp. Braga (48 por cento contra 29), tal como FC Porto e Benfica o são nos duelos frente a, respetivamente, Marítimo e Arouca.