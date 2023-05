Filipe Martins e Luís Freire iniciam curso UEFA-PRO (Grau IV)

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Filipe Martins e Luís Freire, técnicos de Casa Pia e Rio Ave, respetivamente, foram selecionados para frequentar o curso de treinadores UEFA-PRO (Grau IV) na temporada 2023/2024, assim como Rui Borges, Ricardo Sousa, Bruno China, Vasco Faísca, António Oliveira, Vítor Martins, Tozé Marreco ou Carlos Fernandes, adjunto do Sporting.

Recorde-se que tanto Filipe Martins como Luís Freire deixaram de poder ser indicados pelos clubes como os treinadores principais, pelo facto da UEFA não ter alterado os seus regulamentos de forma a contemplar a exceção aprovada em Portugal, que permitia que as equipas recém promovidas pudessem continuar a ser lideradas por treinadores com a habilitação UEFA-Advanced (Grau III). De modo a contornar essa situação, os gansos inscreveram Miguel Quaresma, antigo coordenador de formação do Sporting, como treinador principal.